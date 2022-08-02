В Калевале мужчину обвинили в гибели сожительницы

22 июля в доме в поселке Калевала было обнаружено тело женщины, 1982 года рождения, с телесными повреждениями. Судебно-медицинский эксперт пришел к выводу, что женщина умерла в результате травмы головы, сообщили в Следкоме по Карелии.

По подозрению в гибели женщины был задержан 43-летний сожитель. По версии следователей, он выпивал вместе с сожителей, а затем избил ее в ходе ссоры. По факту смерти женщины завели уголовное дело.

Подозреваемому предъявлено обвинение. Он находится под стражей. (фото пресс-служба СУ СК по РК)