В Ильинском двое молодых людей на мопеде врезались в самосвал
Вчера в 18:35 в районе дома № 11 по улице Леселидзе посёлка Ильинский, Олонецкого района, 24-летний водитель мопеда, не выполнил требования дорожного регулировщика об остановке транспортного средства в месте производства дорожных работ, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, сообщает госавтоинспекция Карелии.
В момент ДТП водитель мопеда и его 21-летний пассажир были без мотошлемов. Оба молодых человека получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
Кроме того, у водителя мопеда отсутствовали права на управление транспортным средством данной категории.
Пострадал ли при столкновении грузовик – не сообщается.
Госавтоинспекция Карелии напоминает, что согласно статье 12.7 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, влечёт наложение административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 тысяч рублей.