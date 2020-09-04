В Ильинском двое молодых людей на мопеде врезались в самосвал

Вчера в 18:35 в районе дома № 11 по улице Леселидзе посёлка Ильинский, Олонецкого района, 24-летний водитель мопеда, не выполнил требования дорожного регулировщика об остановке транспортного средства в месте производства дорожных работ, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, сообщает госавтоинспекция Карелии.

В момент ДТП водитель мопеда и его 21-летний пассажир были без мотошлемов. Оба молодых человека получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Кроме того, у водителя мопеда отсутствовали права на управление транспортным средством данной категории.

Пострадал ли при столкновении грузовик – не сообщается.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что согласно статье 12.7 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, влечёт наложение административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 тысяч рублей.

