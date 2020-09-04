Следком Карелии завершил расследование убийства мужчины соседом

Закончено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства, сообщает СУ СК по Республике Карелия

По версии следствия, вечером 10 июля 2020 года обвиняемый распивал спиртное со своим соседом по комнате в городе Петрозаводске. После застолья в ходе ссоры обвиняемый ножом причинил потерпевшему колото-резаные ранения, от которых тот скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении ранее судимого за совершение краж обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.