В гонке за кресло мэра Петрозаводска осталось всего 13 кандидатов

21 апреля в здании администрации Петрозаводска состоялось очередное заседание комиссии, которая должна определить кандидатуры на должность будущего сити-менеджера столицы Карелии.

Если раньше необходимо было выбрать только две кандидатуры из всех подавших документы, то сейчас подобное ограничение снято. Комиссия, куда вошли восемь человек, при желании может посчитать достойными всех граждан, которые подали документы.

Всего на пост градоначальника Петрозаводска претендуют 14 человек. Изначально кандидатов было больше – 15 человек. Но руководитель аппарата КРОО «Ассоциация юристов России» Михаил Бокша отказался от борьбы за кресло руководителя города.

Среди претендентов на должность сити-менеджера: заместитель главы Карелии Владимир Любарский; вице-премьер карельского правительства Игорь Корсаков; депутат карельского парламента Андрей Рогалевич; ветеран МВД Карелии Андрей Гущин; безработный Лев Тимошин; директор компании «Кит» Артем Тимошенко; директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен; экс-депутат Петросовета, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов; учитель английского языка Сунской сельской школы Кондопожского района Екатерина Ганюченко; президент ООО «Святые Карелии» Алексей Таранов; депутат Лендерского сельского поселения Муезерского района Екатерина Кочакова; руководитель ДОСААФ в Карелии Валерий Таборов; начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик; мастер-механик фирмы «Евро Модуль» Павел Стальцов.

На сегодняшнее заседание комиссии журналиста «Петрозаводск говорит» не пустили. Как рассказала нашему изданию член конкурсной комиссии Галина Васильева, на заседании удовлетворили заявление Бокши о том, что он снимается из гонки. Кроме того члены комиссии убрали из списка претендентов председателя регионального отделения ДОСААФ России Валерия Таборова. Как объяснила Галина Васильева, все кандидаты должны были собственноручно заполнить анкету, но у Таборова документ был предоставлен в печатном виде. Ему предложили принести анкету. написанную от руки, но кандидат в мэры отказался. Таким образом из 15 человек остались всего 13. В ближайшие дни с претендентами будут проводить собеседования. А 30 апреля комиссия окончательно определится с фамилиями кандидатов, из которых депутатам Петросовета предстоит выбрать лишь одного.

12 мая депутаты Петрозаводского городского совета выберут нового мэра. Ранее Петросовет разъяснил, что нынешний мэр Ирина Мирошник продолжит исполнять обязанности после 19 апреля до момента вступления в должность ее преемника. (фото smolensk-i.ru)