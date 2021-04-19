В Петросовете разъяснили, когда истекают полномочия Ирины Мирошник

В Петрозаводском городском совете решили объяснить, когда у нынешнего мэра Ирины Мирошник истекают полномочия. На такой шаг пресс-службу горсовета толкнули многочисленные сообщения с недостоверной информацией, появившиеся в социальных сетях.

Мирошник была избрана на должность мэра депутатами Петрозаводского городского совета на сессии 19 апреля 2016 года. 20 апреля она приступила к исполнению обязанностей главы столицы Карелии.

Согласно уставу городского округа, «срок полномочий Главы Петрозаводского городского округа 5 (пять) лет» и начинается он «со дня вступления его в должность». Полномочия действующего мэра прекращаются «в день вступления в должность вновь избранного Главы Петрозаводского городского Совета», что обеспечивает преемственность муниципальной власти.

Мирошник продолжит исполнять обязанности после 19 апреля до момента вступления в должность ее преемника. Нового сити-менеджера выберут 12 мая на сессии городского совета.