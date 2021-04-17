Валентина Пивненко отчиталась о доходах за 2020 год

Депутаты Госдумы отчитались о доходах за прошлый год. Информация о доходах и имуществе парламентариев и членов их семей обнародована на сайте органа законодательной власти.

Например, доход председателя Госдумы Вячеслава Володина превысил 84 миллиона рублей. У первого заместителя председателя комитета Госдумы Валентины Пивненко задекларированный доход составил 8 миллионов 935 тысяч 680 рублей 52 копейки. В собственности два гаража, баня, дом площадью 103,5 кв.м и квартира площадью 137,3 кв.м. Также 73-летняя депутат от Карелии владеет земельным участком (земли особо охраняемых территорий и объектов) площадью 2,5 га.

Вся собственность находится в России. Также на время депутатских полномочий Пивненко пользуется квартирой площадью 84,8 кв.м. транспортных средств за Пивненко не значится.

Также о доходах отчитался президент Владимир Путин и члены администрации президента. Ранее стал известен задекларированный доход сенатора от Карелии Игоря Зубарева. (фото ptzgovorit.ru)