Владимир Путин заработал почти 10 миллионов рублей в прошлом году

Президент Владимир Путин отчитался о доходах за прошлый год. Сведения об имуществе, доходах и расходах главы государства, сотрудников администрации президента и членов их семей представлены на сайте Кремля.

Доход президента в сравнении с 2019 годом вырос на 268 тысяч рублей. В 2020 году Путин заработал 9 миллионов 994 тысячи 692 рубля.

В собственности квартира 77 квадратных метров и гараж. В пользовании числятся квартира 153,7 кв.м и гаражное место. Имущество находится в России. Состав транспортных средств остался неизменным. Путин владеет автомобилями ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф».

Почти в два раза больше чем президент заработал премьер-министр правительства Михаил Мишустин. Глава кабмина задекларировал доход в 19,8 миллионов рублей.

Самым богатым чиновником в правительстве стал глава Минпромторга России Денис Мантуров. По итогам прошлого года его доход составил 740,4 миллиона рублей.

В администрации Путина самый высокий личный доход задекларировал помощник президента Игорь Левитин - 43 миллиона рублей. По семейному доходу лидером в администрации Кремля стал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его общий доход с супругой составил 225,4 млн рублей.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев за прошлый год задекларировал более 18,1 миллиона рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задекларировала доход 17,4 млн рублей. Самый высокий доход среди членов Совета Федерации задекларировал сенатор от Камчатки Валерий Пономарев - 4,18 млрд рублей. Напомним, на втором месте по доходам – сенатор от Карелии Игорь Зубарев. (фото rbc.ru)