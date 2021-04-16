Представителю Карелии не удалось стать самым богатым сенатором России

На сайте Совета Федерации опубликованы сведения о доходах сенаторов. Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев сохранил свое лидерство по доходам, заработав по итогам 2020 года 4,182 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Кстати, по итогам 2019 года Пономарев также был на первом месте, с результатом 2,76 млрд рублей.

На втором месте по доходам за 2020 год – сенатор от Карелии Игорь Зубарев (примерно 2,422 млрд рублей). В 2019 году он был лишь третьим, задекларировав всего 484,6 миллионов рублей. Серьезное достижение!

Условную «бронзу», со своими жалкими 483,7 миллионами рублей получил представитель Тамбовской области Александр Бабаков. За год его доходы почему-то упали, ведь в 2019 году от показывал 512 миллионов рублей.

Самый скромный доход – чуть менее 2,4 млн рублей, за 2020 год задекларировала сенатор от Тамбовской области Светлана Коростелева. Также почти 2,4 млн рублей показала представитель от Республики Коми Елена Шумилова. Создается впечатление, что эти дамы живут на одну зарплату.

Фото с сайта council.gov.ru