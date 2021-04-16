МВД хочет, чтобы государства СНГ агитировали мигрантов вернуться домой
Министерство внутренних дел просит от партнеров по СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся на территории Российской Федерации, покинули страну, сообщает РИА Новости.
Согласно статистике МВД, сегодня в России находятся более миллиона нелегальных мигрантов. Более 332 тысяч из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана.
Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, <...> эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу,
— заявил на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Такое заявление коррелирует с указом, которым Владимир Путин в середине декабря продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.
Фото с сайта 24.kg