Сияющий отчет: глава Карелии рассказал о достижениях правительства

Текст: Георгий Чентемиров

К ежегодному докладу перед карельскими депутатами в правительстве на этот раз подготовились основательно. Часовое выступление сопровождалось красочными слайдами и модной инфографикой. Собственно, в таком же виде отчет поступил и самим депутатам (Эмилия Слабунова назвала его "глянцевой картинкой"). Вместе с ним, однако, пришли сопроводительные документы, в которых пряталось самое интересное. Некоторые цифры и показатели, говорить о которых Артур Парфенчиков не стал. А зря.

Начал губернатор, разумеется, с главной темы 2020 года – пандемии коронавируса. Парфенчиков подчеркнул, что, невзирая на трудности, регион не заморозил ни одной стройки и не потерял ни одного инвестора. На борьбу с эпидемией и ее последствиями были потрачены миллиарды рублей. Летальность от коронавируса оказалась в три раза ниже, чем в среднем по стране, и это – ключевой показатель, который говорит о качестве оказания медпомощи.

Глава Карелии не стал говорить о том, что жители Карелии столкнулись с системными ошибками властей – как в части лечения, так и в части борьбы с распространением инфекции. Люди неделями ждали результаты тестов, Роспотребнадзор не успевал выдавать предписания, а сам губернатор в разгар эпидемии пускал бесплатные автобусы на городскую ярмарку. Итог таков: именно Карелия в ноябре отметилась самой высокой заболеваемостью из всех регионов страны.

Губернатор отчитался о том, что в республике коэффициент ликвидации организаций заметно ниже, чем в среднем по стране. Иными словами, пандемия по бизнесу ударила, но не убила. Помогли меры поддержки предпринимателям, на которые было направлено более миллиарда рублей. Инвестиции в основной капитал даже выросли, о чем региональные чиновники говорили уже многократно.

Благодаря всему этому, по словам главы Карелии, удалось сдержать рост безработицы. Только вот цифры из приложений к отчету, которые были направлены в ЗС: в 2019 году в регионе на бирже труда были зарегистрированы 6 тысяч человек, в 2020 – 13,3 тысячи. Некоторое противоречие… При этом численность рабочей силы и занятых в республике хронически снижается, и акцента на этом в отчете, конечно, не делалось.

Еще из хороших новостей: Карелия в тридцатке по индексу социального благополучия, впервые за много лет не было миграционной убыли. Куплено 12 школьных автобусов, строятся сразу три школы, в том числе – огромная школа на 1,3 тысячи мест. Снижается число сирот, а количество мест в детсадах, напротив, растет, в том числе – благодаря строительству новых учреждений.

По последним показателям, однако, есть некоторые замечания. Из тех же сопроводительных документов следует, что в регионе падает рождаемость. Число родившихся из года в год снижается как в абсолютных, так и в относительных цифрах. В 2016 году на тысячу населения рождалось 12 малышей, в 2020-м – лишь 8,5. То есть люди просто отказываются заводить детей. Неудивительно, что сирот стало меньше, а очереди в детсады сокращаются. Такими темпами садики скоро могут и опустеть.

Это не единственные интересные сведения, которые можно было почерпнуть из приложений к отчету. Так, один документ содержал информацию «о реализации в Республике Карелия указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Из него явствует, что в регионе провалено исполнение ряда национальных проектов. В частности, нацпроект "Культура" исполнен на 83 процента, нацпроект "Образование" - на 48 процентов. В целом, по всем направлениям достигнуто 85 процентов исполнения.

Некоторые детали проскальзывают мимо слушателя, если не знать подоплеку. Так, губернатор в двух словах рассказал о системе профессионального образования, не упомянув, что сами такие учреждения нещадно "оптимизируются". Например, в Питкяранте больше нет колледжа, где когда-то учились более пятисот человек.

Или вот еще: Артур Парфенчиков отчитался о том, что для регионального оператора по обращению с отходами купили 4 мусоровоза и 752 контейнера. А о том, что само это предприятие продали за копейки в частные руки, – не сказал! Не упомянул и о том, что в регионе захлебнулась попытка организовать раздельный сбор мусора. Компания «Калипсо» перестала вывозить в Петрозаводске контейнеры со вторсырьем — и именно потому, что не дождалась хоть какой-то поддержки от властей. А до районов раздельный сбор так, по сути, и не дошел. Такая вот у нас мусорная реформа.

В списке достижений – растущие темпы расселения аварийного фонда. Действительно, власти хотят завершить текущую программу на два горда раньше срока, чтобы быстрее приступить к следующей очереди аварийных домов. По словам Артура Парфенчикова, в рамках следующего этапа предстоит расселить миллион квадратных метров, потому что в прежние годы местные власти крайне неохотно присваивали ветхим развалюхам нужный для попадания в программу статус. Инертность местных властей – факт общеизвестный; проблема, однако, в том, что Минстрой и сам не всегда считает нужным признавать аварийными дома, в которых физически невозможно жить.

Про некоторые показатели вообще непонятно, почему глава Карелии записывает их в свой актив. Например, продление Федеральной целевой программы до 2023 года. С одной стороны – хорошо, что в Карелию продолжат вливать деньги. С другой стороны – не будем забывать, что в основе «продления» лежит срыв сроков по множеству мероприятий программы.

В эту же категорию сомнительных достижений можно записать 37 тысяч обращений, поступивших на личную страницу главы региона. Парфенчиков считает, что это свидетельствует об его лично и чиновников открытости. А можно посчитать и по-другому; можно посчитать, что это говорит о неэффективности системы государственной власти, которая не работает без ручного управления.

Вообще, если уж говорить о соцсетях, то вместо гигантского отчета в Заксобрании можно было зачитать пару десятков комментариев с личной страницы губернатора. И уже по ним сделать выводы о качестве работы чиновников. Думается, картинка получилась бы менее глянцевая, но куда более объективная. // Фото: пресс-служба правительства Карелии