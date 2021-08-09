09 августа 2021, 07:00
Погода

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Карелии в понедельник

Сегодня в республике и столице облачно с прояснениями

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго- восточный умеренный. Температура воздуха +22, +24, рассказали в региональном Гидрометцентре. 

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +15, +20, местами до +24.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +18;

В Кондопоге днем +24;

В Медвежьегорске днем +24;

В Олонце днем +25;

В Пудоже днем +27;

В Сегеже днем +21;

В Сортавале днем +22;

В Суоярви днем +23. (фото «Петрозаводск говорит»)

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