В Гидрометцентре рассказали о погоде в Карелии в понедельник

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго- восточный умеренный. Температура воздуха +22, +24, рассказали в региональном Гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +15, +20, местами до +24.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +18;

В Кондопоге днем +24;

В Медвежьегорске днем +24;

В Олонце днем +25;

В Пудоже днем +27;

В Сегеже днем +21;

В Сортавале днем +22;

В Суоярви днем +23. (фото «Петрозаводск говорит»)