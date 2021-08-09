09 августа 2021, 07:00
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Карелии в понедельник
Сегодня в республике и столице облачно с прояснениями
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго- восточный умеренный. Температура воздуха +22, +24, рассказали в региональном Гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +15, +20, местами до +24.
По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +18;
В Кондопоге днем +24;
В Медвежьегорске днем +24;
В Олонце днем +25;
В Пудоже днем +27;
В Сегеже днем +21;
В Сортавале днем +22;
В Суоярви днем +23. (фото «Петрозаводск говорит»)