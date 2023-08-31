31 августа 2023, 15:16
Россия

В Гидрометцентре прогнозируют теплый сентябрь

В европейской части России в сентябре температура будет превышать норму

В сентябре в европейской части России ожидаются температуры в среднем выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

«Европейская территория России, Урал, и Сибирь прогнозируется с аномалией положительной, значительно положительной»,

- сказал специалист.

Вильфанд также отметил, что температурный фон ниже нормы ожидается на северо-востоке Якутии и на востоке Красноярского края. // Фото «Петрозаводск говорит»

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