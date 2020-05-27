В ГИБДД рассказали о пострадавшем в аварии мотоциклисте

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии с участием автомобиля «Вольво ХС90» и мотоцикла «Урал».

Как мы сообщали ранее, ДТП случилось накануне в 20:56 на перекрестке улиц Пробная – Луначарского.

34-летний водитель иномарки при движении по второстепенной дороге совершил столкновение с мотоциклом, который двигался по главной дороге. В ДТП травмы получил 57-летний мотоциклист. Пострадавшего мужчину доставили в лечебное учреждение.

Фото: Гоставтоинспекция Карелии