27 мая 2020, 10:12
В ГИБДД рассказали о пострадавшем в аварии мотоциклисте
По сообщению Гсавтоинспекции, водитель «Вольво» не уступил дорогу мотоциклу «Урал»
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии с участием автомобиля «Вольво ХС90» и мотоцикла «Урал».
Как мы сообщали ранее, ДТП случилось накануне в 20:56 на перекрестке улиц Пробная – Луначарского.
34-летний водитель иномарки при движении по второстепенной дороге совершил столкновение с мотоциклом, который двигался по главной дороге. В ДТП травмы получил 57-летний мотоциклист. Пострадавшего мужчину доставили в лечебное учреждение.
Фото: Гоставтоинспекция Карелии