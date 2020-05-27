27 мая 2020, 09:57
Маленький велосипедист устроил ДТП с автомобилем «Лада Ларгус»
В аварии в Петрозаводске пострадал 11-летний ребенок
Авария с участием подростка произошла вечером 26 мая в Петрозаводске на улице Скалистая в районе дома №35.
По сообщению городской Госавтоинспекции, несовершеннолетний велосипедист при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», двигавшимся прямо.
11-летний школьник получил повреждения. Ему была оказана медицинская помощь. Госавтоинспекция просит родителей разъяснить детям правила дорожного движения для велосипедов.
Фото: ГИБДД