04 марта 2022, 17:20
Экономика

В Финляндии решают, чем заменить российское топливо на местных ТЭЦ

Решить вопрос ресурсоснабжающим компаниям необходимо до следующего зимнего сезона

Примерно четверть топливной щепы, используемой на финских теплоэлектростанциях, поставляется из России. Пока доставки через границу продолжаются, но их могут остановить в любой момент. Поэтому местные ресурсоснабжающие компании разрабатывают стратегию по замене российского топлива, сообщает yle.fi.

Исполнительный директор областной энергетической компании Kuopion Energia Эса Линдхольм считает, что поставки российской щепы могут завершиться в любую минуту, и заверяет, что финских запасов хватит на весну и лето.

В областной энергетической компании сообщили, что, готовясь к следующему отопительному сезону, уже продумали план по замене щепы на другие источники топлива. В качестве альтернативного топлива предлагается использовать отечественную щепу, торф, каменный уголь, а если такие меры не помогут, то в крайнем случае могут использовать нефть. Фото: yle.fi.

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