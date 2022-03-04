В Финляндии решают, чем заменить российское топливо на местных ТЭЦ

Примерно четверть топливной щепы, используемой на финских теплоэлектростанциях, поставляется из России. Пока доставки через границу продолжаются, но их могут остановить в любой момент. Поэтому местные ресурсоснабжающие компании разрабатывают стратегию по замене российского топлива, сообщает yle.fi.

Исполнительный директор областной энергетической компании Kuopion Energia Эса Линдхольм считает, что поставки российской щепы могут завершиться в любую минуту, и заверяет, что финских запасов хватит на весну и лето.

В областной энергетической компании сообщили, что, готовясь к следующему отопительному сезону, уже продумали план по замене щепы на другие источники топлива. В качестве альтернативного топлива предлагается использовать отечественную щепу, торф, каменный уголь, а если такие меры не помогут, то в крайнем случае могут использовать нефть. Фото: yle.fi.