16 апреля 2025, 15:01
В Финляндии определись по вопросу открытия границы с Россией
Ограничение будет действовать до дальнейшего уведомления. Восточная граница закрыта с декабря 2023 года
фото unsplash.com
Финны решили «не отпирать» границу с Россией. Пересечь восточную границу по-прежнему нельзя. Запрет будет действовать до дальнейшего уведомления. Такое решение вынесли финские власти 16 апреля.
В среду правительство в Суоми решило, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми, а подача заявлений о предоставлении убежища по-прежнему осуществляется централизованно.
Погранпереходы на границе Финляндии и России закрыты с 15 декабря 2023 года. © «Петрозаводск говорит»