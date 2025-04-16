В Финляндии определись по вопросу открытия границы с Россией

Финны решили «не отпирать» границу с Россией. Пересечь восточную границу по-прежнему нельзя. Запрет будет действовать до дальнейшего уведомления. Такое решение вынесли финские власти 16 апреля.

В среду правительство в Суоми решило, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми, а подача заявлений о предоставлении убежища по-прежнему осуществляется централизованно.

Погранпереходы на границе Финляндии и России закрыты с 15 декабря 2023 года. © «Петрозаводск говорит»