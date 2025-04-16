16 апреля 2025, 15:01
Финляндия

В Финляндии определись по вопросу открытия границы с Россией

Ограничение будет действовать до дальнейшего уведомления. Восточная граница закрыта с декабря 2023 года
фото unsplash.com

Финны решили «не отпирать» границу с Россией. Пересечь восточную границу по-прежнему нельзя. Запрет будет действовать до дальнейшего уведомления. Такое решение вынесли финские власти 16 апреля.

В среду правительство в Суоми решило, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми, а подача заявлений о предоставлении убежища по-прежнему осуществляется централизованно.

Погранпереходы на границе Финляндии и России закрыты с 15 декабря 2023 года. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
граница
восточная граница
Суоми