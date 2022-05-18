18 мая 2022, 20:13
В Финляндии обнаружен самый заразный штамм коронавируса
BA.5 выявили у мужчины, вернувшегося из поездки в Центральную Америку
Омикрон-штамм коронавируса BA.5, который специалисты считают еще более заразным, чем предыдущий вариант, обнаружен в Финляндии. Об этом сообщает новостной портал YLE.
Инфекцию выявили в Турку у мужчины, вернувшегося из поездки в Центральную Америку.
В северных странах ранее были зафиксированы единичные случаи этого варианта, распространившегося из Южной Африки, где варианты омикрона BA.5 и BA.4 вызвали новую волну эпидемии в начале весны. Фото: pixabay.