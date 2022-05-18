18 мая 2022, 20:13
Финляндия

В Финляндии обнаружен самый заразный штамм коронавируса

BA.5 выявили у мужчины, вернувшегося из поездки в Центральную Америку

Омикрон-штамм коронавируса BA.5, который специалисты считают еще более заразным, чем предыдущий вариант, обнаружен в Финляндии. Об этом сообщает новостной портал YLE.

Инфекцию выявили в Турку у мужчины, вернувшегося из поездки в Центральную Америку.

В северных странах ранее были зафиксированы единичные случаи этого варианта, распространившегося из Южной Африки, где варианты омикрона BA.5 и BA.4 вызвали новую волну эпидемии в начале весны. Фото: pixabay.

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Новости Финляндии
новый штамм коронавируса
Турку
Центральная Америка
новая волна коронавируса