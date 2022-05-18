Турция заблокировала заявку о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО заблокировала Турция. Вопрос собирались обсудить в Североатлантическом альянсе 18 мая, передает РИА Новости.

Если бы переговоры стартовали, это бы значило начало процесса приема стран в НАТО. Однако помешала позиция Анкары, власти которой не одобрили начало обсуждения.

Ранее Турция назвала условия, на которых даст согласие на членство в НАТО Финляндии и Швеции. Это, в частности, признание оппозиционной партии курдов террористической организацией и блокировка счетов террористов. // Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press