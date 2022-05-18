18 мая 2022, 17:03
Турция заблокировала заявку о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Анкара выдвинула ряд условий в обмен на свое согласие о начале переговоров о вступлении северных стран в альянс
Начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО заблокировала Турция. Вопрос собирались обсудить в Североатлантическом альянсе 18 мая, передает РИА Новости.
Если бы переговоры стартовали, это бы значило начало процесса приема стран в НАТО. Однако помешала позиция Анкары, власти которой не одобрили начало обсуждения.
Ранее Турция назвала условия, на которых даст согласие на членство в НАТО Финляндии и Швеции. Это, в частности, признание оппозиционной партии курдов террористической организацией и блокировка счетов террористов. // Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press