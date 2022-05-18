18 мая 2022, 16:23
Gasum ожидает прекращения поставок российского газа к концу недели
Финская компания заявила о риске прекращения поставок топлива из РФ
Финская газовая компания Gasum считает, что Россия может уже на текущей неделе прекратить импорт газа. Сообщение об этом появилось 18 мая на сайте компании.
- Существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании, а также вероятность прекращения импорта природного газа из России в Финляндию либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года,
- написано в сообщении.
В Gasum добавили, что пока информации об этом не было от «Газпром экспорта» и от российского оператора.
Ранее Gasum отказалась платить за российский газ в рублях и обратилась в ардитражный суд. // Фото: www.angi.ru