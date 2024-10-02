В этом году появились новые льготы по налогу на имуществу

Текст, фото: Антонина Кябелева

В конце сентября состоялось заседание общественного совета при управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) России по РК, на котором подробно рассказали о произошедших изменениях в начислении и уплате имущественных налогов физических лиц. В 2024 году законодательством введены новые льготы для граждан, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей.

Однако многие семьи пока не в курсе новых возможностей, закрепленных в законодательстве, а налоговые уведомления могут прийти без учета льгот. На заседании общественного совета обсудили, кто имеет право на освобождение от уплаты налога на имущество, и что делать, если в уведомлении это не отражено.

С 9 сентября началась рассылка налоговых уведомлений по налогу на имущество физических лиц. Налоговые органы Карелии сформировали около 260 налоговых уведомлений.

«Приоритетным способом отправки налоговых уведомлений является электронная рассылка»,

- сказала начальник отдела камерального контроля карельского управления ФНС России Татьяна Гайворонская.

Уведомление можно получить как в личном кабинете налогоплательщика, так и на портале госуслуг. Это самый надежный способ получения платежного документа. В прошлом году граждане, которые получали уведомления по почте, часто жаловались, что они до них так и не дошли.

«В этом году у нас ушло в электронном виде 58 процентов налоговых уведомлений. В прошлом году — 49 процентов»,

- отметила начальник отдела.

По ее словам, есть и другие альтернативные способы получения уведомлений: можно обратиться в МФЦ или в налоговую инспекцию.

В этом году в виде налога на имущество физических лиц в Карелии было начислено 1,328 миллиарда рублей, что на 4,8 процента выше, чем в 2023 году.

В 2024 году произошли изменения в законодательстве, согласно которым от уплаты налога на имущество освобождены граждане, принимающие участие в СВО, участвующие по контракту в добровольческих формированиях, проходящие службу в войсках нацгвардии, сотрудники внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, а также члены их семей.

Как отметила Гайворонская, к членам семей относятся только супруги, несовершеннолетние дети или дети военнослужащих, очно обучающиеся в учебных заведениях в возрасте до 23 лет.

«Родителям военнослужащих эта льгота не положена»,

- заметила Татьяна Гайворонская.

Новые льготы распространяются и на налоговые периоды 2022-2023 годов. Если гражданин заключил контракт в 2024 году, то налоговая льгота будет распространена не на предшествующие периоды, а только на 2024 год. За 2022 и 2023 год налог придется заплатить. Соответственно, если речь идет о военной службе в 2022 году, то льгота будет предоставлена за 2022 год.

Вне зависимости от того, пробыл ли военнослужащий на СВО несколько дней или весь год, налоговая льгота, объяснила начальник отдела УФНС, будет предоставлена на весь год. Она обратила внимание, что это льгота распространяется только на такие объекты недвижимости, как квартира, дом, гараж или машиноместо. На земельный участок или автомашину налоговые льготы не распространяются. При этом одному гражданину можно получить налоговую льготу одновременно на одну квартиру, на один дом и один гараж. Но недвижимость не должна использоваться в коммерческой деятельности.

Как отметили в УФНС, до 15 сентября налоговые органы должны были получить сведения о тех гражданах, кто имеет право на льготу. К сожалению, сведения вовремя не поступили и налоговые уведомления ушли без учета новых льгот. В УФНС по Карелии готовы пересчитать налог на имущество, но для этого гражданам, получившим право на освобождение от налога, придется обратиться в налоговые органы и предоставить справку из военкомата или другие документы, подтверждающие право на льготу. При наличие такого заявления, заверили в УФНС, сразу проверят информацию по всей семье и пересчитают налог на имущество.

Во время обсуждения этого вопроса на заседании общественного совета, сотрудники УФНС согласились, что информации о новых льготах пока недостаточно, и многие граждане о них не знают.