В Карелии увеличилось число организованных туристов

В 2023 году в России работали 136 тысяч турфирм, а количество организованных туристов выросло на 22%. В основном покупали путевки для путешествий по стране (81%), об этом сообщает РБК Карелия.

Путевки в зарубежные страны пользовались меньшей популярностью. Чаще всего туристы покупали билеты в Турцию, Египет, ОАЭ и Абхазию. Среди путевок по стране туристы предпочитали туры по Карелии, Краснодарскому краю, Москве, Санкт-Петербурге и Архангельской области.

К 2030 году в Карелии хотят ввести туристический налог. Впервые его опробуют в Сортавальском районе в 2025 году. // Фото: freepik.com