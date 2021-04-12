12 апреля 2021, 15:09
Карелия - лучшая

В этом году над Карелией будут проводить вертолетные экскурсии

О планах возвыситься над прекрасным заявила московская компания, специализирующаяся на водном туризме

Вертолетные экскурсии уже весной станут доступны пассажирам топовых лайнеров оператора речных круизов, компании «Мостурфлот», сообщает сайт «Ассоциация туроператоров».

Это теплоходы класса люкс – «Александр Грин», «Россия» и «Княжна Виктория». Первые два – частые гости Онежского и Ладожского озер.

«Вертолетные экскурсии позволят нашим туристам по-новому посмотреть на ландшафт заповедников, основных исторических мест и старинных русских городов»,

– говорит Светлана Гончарова, заместитель гендиректора «Мостурфлота» по туризму. Она считает, что эта экскурсия будет ярким добавлением к плаванию и наземной экскурсионной программе.

В Карелии совершить полет можно будет из Петрозаводска (при желании можно долететь до Соловков) и Сортавалы (полет над Ладожскими шхерами). Список городов и маршрутов еще будет расширяться – в компании активно работают над этим.

Полеты будут совершаться на американских вертолетах Robinson вместимостью 4-6 пассажиров. Обзорные экскурсии будут длиться порядка 30 минут полетного времени.

Стоимость полетов также будет зависеть в первую очередь от времени, проведенного в воздухе. Так, обзорные (30 минут) начинаются от 15 тысяч рублей на человека, а перелет из Петрозаводска до Соловков обойдется уже в 60 тысяч рублей за пассажира.

Как таковых ограничений к вертолетным экскурсиям нет – они безопасны и подходят даже для детей.

Старт полетов запланирован на май, при устойчивом спросе это предложение может сохраниться почти до конца навигации.

Фото с сайта atorus.ru

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Метки: 
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Петрозаводск
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