В этом году над Карелией будут проводить вертолетные экскурсии

Вертолетные экскурсии уже весной станут доступны пассажирам топовых лайнеров оператора речных круизов, компании «Мостурфлот», сообщает сайт «Ассоциация туроператоров».

Это теплоходы класса люкс – «Александр Грин», «Россия» и «Княжна Виктория». Первые два – частые гости Онежского и Ладожского озер.

«Вертолетные экскурсии позволят нашим туристам по-новому посмотреть на ландшафт заповедников, основных исторических мест и старинных русских городов»,

– говорит Светлана Гончарова, заместитель гендиректора «Мостурфлота» по туризму. Она считает, что эта экскурсия будет ярким добавлением к плаванию и наземной экскурсионной программе.

В Карелии совершить полет можно будет из Петрозаводска (при желании можно долететь до Соловков) и Сортавалы (полет над Ладожскими шхерами). Список городов и маршрутов еще будет расширяться – в компании активно работают над этим.

Полеты будут совершаться на американских вертолетах Robinson вместимостью 4-6 пассажиров. Обзорные экскурсии будут длиться порядка 30 минут полетного времени.

Стоимость полетов также будет зависеть в первую очередь от времени, проведенного в воздухе. Так, обзорные (30 минут) начинаются от 15 тысяч рублей на человека, а перелет из Петрозаводска до Соловков обойдется уже в 60 тысяч рублей за пассажира.

Как таковых ограничений к вертолетным экскурсиям нет – они безопасны и подходят даже для детей.

Старт полетов запланирован на май, при устойчивом спросе это предложение может сохраниться почти до конца навигации.

Фото с сайта atorus.ru