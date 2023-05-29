В двух крупных районах Петрозаводска пропало электричество

Сегодня в 14 часов в Петрозаводске произошло отключение электричества в микрорайонах Зарека и Голиковка. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, проблемы возникли из-за повреждения на централизованных сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан в ЕДДС не называют. // Фото: unsplash.com