Грудной ребенок сгорел в коляске, пока родители спали

Восьмимесячный малыш в селе Култаево Пермского края сгорел заживо в коляске. Как пишут в паблике «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте, родители в это время спали – семья пьющая.

При этом родители уверяют, что трагедия произошла из-за старшего трехлетнего сына – якобы он поджег плед в коляске, когда баловался с зажигалкой. Знакомая семьи рассказала «Газете.Ru», что ранее погиб другой малыш – ему был всего месяц. Ребенка оставили на балконе зимой, он замерз.

- Семья неблагополучная, детей трое: 13 лет, 3 года, и вот малыш. Последние две недели мать пила каждый день. По ночам разгуливала с коляской. Постоянно музыка, костры жгут тут же у дома, дети все с ним,

- заявила женщина.

При этом детей из семьи пока не забрали, родители сейчас дома. Некоторые соседи говорят, что семья нормальная, любящая. // фото: «ЧП ДТП Пермь»/ВКонтакте