Четыре пожара обнаружено в лесах Карелии за выходные

В минувшие выходные в Карелии произошло четыре лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Леса горели в Пряжинском районе (около Чалны), в Муезерском районе (около Воломы), в Сегежском районе (около Кочкомы) и в Лоухском районе (около поселка Лоухи). Два пожара были обнаружены с самолета, еще о двух сообщили очевидцы.

Все возгорания были ликвидированы силами наземных групп центра охраны лесов и лесничеств в первые сутки.

В трех случаях причиной пожара стал человеческий фактор, в Муезерском районе огонь перекинулся на лес с линии электропередачи.

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 27,6 гектара. // Фото Минприроды РК