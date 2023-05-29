Инспекторы Петрозаводска отстранили нескольких пьяных водителей

В выходные дни на улицах Петрозаводска инспекторы ГИБДД отстранили от управления девятерых пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушителей ожидает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Автомобили помещены на специализированную стоянку.

Инспекторы призывают жителей карельской столицы помогать бороться с людьми, садящимися за руль в нетрезвом виде. Сообщать о нарушителях можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска