В древнейшей церкви Карелии обнаружена фресковая живопись

500 лет со дня основания празднует Клименецкий Свято-Троицкий монастырь, расположенный на одноименном острове Онежского озера в Медвежьегорском районе. 30 августа там прошли праздничные мероприятия, сообщает правительство Карелии.

Монастырь был основан в 1520 году и пережил времена как расцвета, так и запустения. Регулярные богослужения возобновлены с 2016 года. На территории монастыря к 1917 году было порядка 20 построек, но из них практически ничего не сохранилось, кроме церкви во имя Праведников Захарии и Елисаветы, одного из старейших каменных храмов Карелии.

С осени прошлого года ведется реставрация храма, состояние его на момент начало работ была признано аварийным. По словам главы Карелии, за год выполнены масштабные работы.

«Несмотря на изначальный проект, было решено укрепить, а не разбирать и выкладывать заново исторический купол с уникальной кирпичной кладкой над храмовой частью. Этим занимаются опытные специалисты, которые смогут сохранить каменный свод церкви», − заявил Парфенчиков.

Также во время расчистки стен специалисты обнаружили фресковую живопись: её законсервировали на период восстановления храма, в дальнейшем будет приниматься решение о реставрации фресок.