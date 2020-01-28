В дачном поселке под Петрозаводском произошел пожар

Вчера днем в 15 часов 26 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в местечке Машезеро на территории дачного кооператива горит частная баня.

Когда, преодолев значительное расстояние, петрозаводские пожарные прибыли к месту вызова, огонь хозяйничал на втором этаже. В ходе тушения для разборки деревянных конструкций брандмейстерам пришлось использовать две бензопилы. Через 15 минут распространение огня было остановлено, после чего пожар был ликвидирован полностью.

Ущерб от ЧП был бы куда значительней, если бы не правильные действия хозяина бани. Когда случился пожар, мужчина, понимая, что с огнем на втором этаже ему своими силами не справиться, плотно закрыл все двери, до минимума ограничив доступ кислорода, покинул горящее строение и вызвал пожарную команду.

В результате инцидента огнем был поврежден второй этаж бани и кровля. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.