В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 7

Завтра, 30 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1-3, днем +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, местами до -9, днем +2+7.

В Костомукше до +2, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +2, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале до +4, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.