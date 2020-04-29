29 апреля 2020, 14:48
В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 7
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 30 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1-3, днем +3+5.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, местами до -9, днем +2+7.
В Костомукше до +2, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +2, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале до +4, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.