02 июня 2025, 15:27
Общество

В центре Петрозаводска эвакуируют машины

Петрозаводчане сетуют на то, что у гостиницы «Северная» парковка зачастую в три ряда
Эвакуация машин в центре Петрозаводска
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Фото эвакуации автомобиля, припаркованного у гостиницы «Северная», опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». 

"Круто же! Сегодня проходил мимо, понаставили так машины, что сложно обойти, не то что объехать. Правого поворота с Энгельса на Ленина вообще не стало, опасно идти, объезжают этих паркунов как попало", 

- написал подписчик сообщества. 

Реакция владельца автомобиля, которого увезут на штрафстоянку, пока неизвестна. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
новости петрозаводска
парковка
центр Петрозаводска
гостиница северная