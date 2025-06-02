02 июня 2025, 15:27
В центре Петрозаводска эвакуируют машины
Петрозаводчане сетуют на то, что у гостиницы «Северная» парковка зачастую в три ряда
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»
Фото эвакуации автомобиля, припаркованного у гостиницы «Северная», опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
"Круто же! Сегодня проходил мимо, понаставили так машины, что сложно обойти, не то что объехать. Правого поворота с Энгельса на Ленина вообще не стало, опасно идти, объезжают этих паркунов как попало",
- написал подписчик сообщества.
Реакция владельца автомобиля, которого увезут на штрафстоянку, пока неизвестна. © «Петрозаводск говорит»