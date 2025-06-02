В центре Петрозаводска эвакуируют машины

Фото эвакуации автомобиля, припаркованного у гостиницы «Северная», опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

"Круто же! Сегодня проходил мимо, понаставили так машины, что сложно обойти, не то что объехать. Правого поворота с Энгельса на Ленина вообще не стало, опасно идти, объезжают этих паркунов как попало",