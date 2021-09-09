В центре Петрозаводска автомобиль сбил переходившую на красный девушку

Камеры уличного наблюдения CityLink и «Сампо.ру» запечатлели, как в центре Петрозаводска был сбит пешеход. Авария произошла вечером 8 сентября на перекрестке улицы Кирова и проспекта Ленина, сообщает dtpptz.ru.

Автомобиль двигался по Кирова со стороны центра. Девушка вышла на проезжую часть из-за машины и, судя по всему, на запрещающий сигнал светофора.

Произошло столкновение. Девушка отлетела на несколько метров вперед, автомобиль остановился. Сбитая девушка поднялась и отбежала на тротуар. А машина уехала. Случившееся также запечатлел видеорегистратор одного из участников дорожного движения. На записи, опубликованной в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», следует обратить внимание на правый угол.

Судя по кадрам, девушка перебегала дорогу, а заметив приближающуюся машину, попыталась увернуться, но вместо этого поскользнулась и все равно попала под машину. В кадре также видно, как автомобиль со значком «начинающий водитель», уезжает с места ДТП.

«Темно, сыро, освещение «так себе» - сезон начинается...»,

- написал один из участников сообщества в соцсети.

«Для пешиков, топающих в час пик на красный как на зеленый - сезон круглогодичный», - ответил другой.

«Не виноват, зря уехал. Наказали бы и без вины, но теперь накажут сильнее», - заключил еще один подписчик.