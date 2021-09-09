В центре Петрозаводска автомобиль сбил переходившую на красный девушку
Камеры уличного наблюдения CityLink и «Сампо.ру» запечатлели, как в центре Петрозаводска был сбит пешеход. Авария произошла вечером 8 сентября на перекрестке улицы Кирова и проспекта Ленина, сообщает dtpptz.ru.
Автомобиль двигался по Кирова со стороны центра. Девушка вышла на проезжую часть из-за машины и, судя по всему, на запрещающий сигнал светофора.
Произошло столкновение. Девушка отлетела на несколько метров вперед, автомобиль остановился. Сбитая девушка поднялась и отбежала на тротуар. А машина уехала. Случившееся также запечатлел видеорегистратор одного из участников дорожного движения. На записи, опубликованной в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», следует обратить внимание на правый угол.
Судя по кадрам, девушка перебегала дорогу, а заметив приближающуюся машину, попыталась увернуться, но вместо этого поскользнулась и все равно попала под машину. В кадре также видно, как автомобиль со значком «начинающий водитель», уезжает с места ДТП.
«Темно, сыро, освещение «так себе» - сезон начинается...»,
- написал один из участников сообщества в соцсети.
«Для пешиков, топающих в час пик на красный как на зеленый - сезон круглогодичный», - ответил другой.
«Не виноват, зря уехал. Наказали бы и без вины, но теперь накажут сильнее», - заключил еще один подписчик.