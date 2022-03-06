В ЦБ прокомментировали прекращение работы Visa и Mastercard в России
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими кредитными организациями, продолжат работать в России. Об этом заявили в Центробанке. Карты будут работать в обычном режиме до истечения срока действия.
«Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны»,
- сказано в заявлении регулятора.
Держатели карт Visa и Mastercard в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться по ним, делать переводы с карты на карту.
Банк России предупредил о том, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования карт за рубежом.
Гражданам, которые собираются выезжать за границу, рекомендуют брать наличные и карту «Мир», которую принимают сегодня в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard решили ограничить работу в России в ближайшие дни. (фото pixabay.com, AKuptsova)