05 марта 2022, 20:27
Экономика

Эксперт предупредил, что обвал курса рубля еще далек от завершения

Доллар продают по 130 рублей, но это не предел, считает эксперт

Рубль после временной стабилизации продолжил падение, обновив максимумы до 122 за один доллар. Потом курс снизился до 105, но Сбербанк 5 марта продавал валюту США по 130 рублей, пишет «Свободная пресса».

- Новые антирекорды рубля не вызывают удивления, даже с учетом мер, предпринятых властями РФ для стабилизации ситуации на рынках и замедления обвала курса национальной валюты, - заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он предположил, что все зависит от дальнейшего развития ситуации на протяжении длинных выходных. Но рубль после праздников в любом случае будет сильно идти вверх или вниз, отыгрывая геополитические новости.

Впрочем, эксперт полагает, что даже если он на время укрепится, рекордный обвал еще далек от завершения. // Фото: novostivl.ru

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