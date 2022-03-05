Эксперт предупредил, что обвал курса рубля еще далек от завершения

Рубль после временной стабилизации продолжил падение, обновив максимумы до 122 за один доллар. Потом курс снизился до 105, но Сбербанк 5 марта продавал валюту США по 130 рублей, пишет «Свободная пресса».

- Новые антирекорды рубля не вызывают удивления, даже с учетом мер, предпринятых властями РФ для стабилизации ситуации на рынках и замедления обвала курса национальной валюты, - заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он предположил, что все зависит от дальнейшего развития ситуации на протяжении длинных выходных. Но рубль после праздников в любом случае будет сильно идти вверх или вниз, отыгрывая геополитические новости.

Впрочем, эксперт полагает, что даже если он на время укрепится, рекордный обвал еще далек от завершения. // Фото: novostivl.ru