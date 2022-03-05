О резком росте цен на говядину сообщил производитель в Карелии

В течение последней недели закупочные цены на говяжье мясо резко взлетели. Производитель пельменей «Карельские рецепты» сообщил, что они повысились примерно на 40 процентов.

Сформированный заранее запас поможет предприятию какое-то время продавать продукцию с говядиной, не повышая цену.

- Чтобы максимально растянуть эти остатки и переждать текущую турбулентность, мы приняли решение сократить ассортимент продукции с говядиной, - сообщили в компании.

Продажа говяжьего фарша уже приостановлена, в конце следующей недели прекратят продажу «Говяжьих пельменей со шпиком». // Фото: источник