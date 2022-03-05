Горячую линию для звонков о росте цен на продукты открыли в Карелии

Если какие-то предприятия розничной торговли значительно повышают цены на продукты питания, об этом можно сообщить в Минэкономразвития республики.

Ведомство объявило, что открывает горячую линию. Ее номер - 8 (8142) 559-804 (доб. 385). Звонить можно в будние дни с 9.00 до 17.00.

Напомним, ранее Минэк сообщил, что в республике не ввели ограничения на продажу ряда социально значимых товаров в одни руки. Во многих регионах России это сделали// Фото: 24rus.ru