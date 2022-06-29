В Беломорске вор за бесценок сбыл строительные станки и инструменты

Полиция беломорского ОВД возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража" в отношении 41-летнего местного жителя, который залез в чужой дом и вынес оттуда строительного инвентаря на сумму 65 тысяч рублей, который позже сбыл за бесценок.

Житель Беломорского района возводит дом своими руками, поэтому все рабочие инструменты он хранит на месте. Приехав на стройку в очередной раз, он обнаружил, что кто-то разбил окно кирпичом, а часть оборудования пропала. В числе похищенного оказались фрезерный и фуговальный станки, ручная циркулярная пила, металлические сваи, ручные электроинструменты.

Полицейские установили причастного к преступлению местного жителя, который ранее уже привлекался за кражи. Подозреваемый признался, что все похищенное сбыл за бесценок. В настоящее время его часть уже разыскана и изъята полицейскими. А вор находится под подпиской о невыезде. Фото: pxhere.