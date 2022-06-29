Ради мнимой компенсации в 2,5 миллиона мужчина лишился реальных денег

В петрозаводский отдел полиции № 2 поступило заявление от 74-летнего горожанина. Он сообщил, что стал жертвой обмана и потерял 64 тысячи рублей.

Детали ситуации рассказали в пресс-службе МВД карельской столицы. Пенсионеру позвонил неизвестный и сообщил, что ему положена компенсация в размере 2,5 млн рублей за некачественные лекарственные средства. Такое сообщение не смутило мужчину, так как он некоторое время назад действительно приобретал БАДы и решил, что речь идет о них.

Но чтобы получить большую сумму, ему предложили оплатить страховку – около 20 тысяч рублей. Затем с ним связались вновь и сообщили, что сумма страховки увеличилась. Мужчина выполнил еще один перевод, но компенсации так и не дождался. После того, как пришло понимание, что он попался на уловку аферистов, пришлось обратиться в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фото: pxhere.