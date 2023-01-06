В Беломорске состоится первый карельский рыбатлон

Необычные состязания пройдут в Беломорске. Рыбатлон - смесь зимней рыбалки и лыжных гонок. Придумал новый вид спорта Дмитрий Беляев из Рязани. Необычные состязания там проходят с 2011 года. Идею совмещать рыбалку и биатлон подхватил Вадим Волков – житель Беломорска, заядлый рыбак.

Существует два вида рыбатлона – зимний и летний. Летом – это смесь рыбалки и бега, зимой – сочетание рыбалки и лыжных гонок. Правила зимнего рыбатлона несложные. В командном первенстве учувствуют рыбак и лыжник. Стартуют рыбаки с бурами. Они пробегают 50-100 метров, приходят на рыбнище, бурят лунку, ловят рыбу. Затем рыбак передает эстафету лыжнику своей команды. Тот бегает на более длинную дистанцию (1,5 километра). Пробежав круг, лыжник передает эстафету рыбаку. Итого получается – 2 рыбы для рыбака, 2 круга для лыжника.

Для участия нужно сформировать команду из 2-х человек (лыжник + рыбак). Скоро будет объявлена предварительная регистрация

«Самое главное, что лыжник может быть не рыбаком, а рыбак в свою очередь может быть не лыжником. Все просто, один ловит рыбу, другой бежит на лыжах»,

- говорится в сообществе «Рыбатлон Карелия».

Соревнования запланированы на 19 февраля. Рыбатлон пройдет на озере Шуезеро. На фестиваль в Карелии приедет ведущий и основатель рыбатлона Дмитрий Беляев. Он возглавит судейское жюри. // фото со страницы Вадима Волкова ВК