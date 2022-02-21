В арктическом регионе запустят радиовещание на языках народов Севера

Новое интернациональное вещание могут распространить на арктический регион по инициативе России. Его будут вести на языках коренных северных народов, пишет Yle.

О необычной инициативе рассказал сотрудник Российского государственного гидрометеорологического университета Андрей Брысенков.

Он подчеркнул, что в радиопередачах слушателей будут знакомить с традициями народов Севера, радиовещание улучшит связь между ними и повысит узнаваемость их культуры.

Кроме языков коренных народов, вещание также могло бы вестись на русском и английском, отметил Брысенков.

В пилотном варианте радиовещание хотят на территории Финляндии, Норвегии и России. Передатчики будут работать в разных точках арктического региона.

Проект пока что в стадии разработки, организаторы рассчитывают, что его профинансируют крупные российские компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых и иного сырья.

Проект в мае рассмотрит Арктический совет, председателем которого сейчас является Россия. // Фото: Engin_Akyurt/pixabay.com