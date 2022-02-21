Россиянам начали выдавать ковид-сертификаты по тесту на антитела

Россияне смогут получить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании на основании положительного результата теста на антитела. Такие сертификаты начнут выдавать с понедельника, 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Документ будет сформирован на портале Госуслуг при наличии теста на антитела в течение трех дней со дня подачи заявления. Анализ можно сделать в любой лицензированной лаборатории. Никаких требований к уровню антител нет. Сертификат будет действовать полгода, повторный выпуск не предусмотрен.

Если у человека был положительный ПЦР-тест, подтвержденный результатом теста на антитела, то срок действия ковид-сертификата составит год. (фото pixabay.com, Elchinator)