В 2022 году клиенты Сбера в СЗФО открыли в три раза больше вкладов

С января по ноябрь 2022 года жители Северо-Запада открыли срочные вклады в Сбере общим объемом более 1,9 трлн рублей. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее за этот же период. Чуть более половины объема приходится на Санкт-Петербург (рост в три раза).

Средняя сумма вклада выросла на 180 тысяч рублей в СЗФО (до 660 тысячи рублей) и почти на 220 тысяч – в Северной столице (до 830 тысячи рублей).

«В Карелии количество вкладов, открытых в уходящем году, удвоилось по сравнению с прошлым годом. При этом сумма вкладов увеличилась в 2,5 раза. Если мы возьмем количество срочных депозитов онлайн, то их число выросло в 2,5 раза. Это говорит о том, что в нашем регионе цифровые каналы банка особенно востребованы – это Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение», - сообщил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

В Сбербанке сегодня предоставлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении.

К Новому году в Сбере доступно предложение по вкладам для зарплатных клиентов и участников программы «Персональный зарплатный проект», которое позволяет получать дополнительный доход на комфортных условиях. // Фото: freepik.com