28 декабря 2022, 13:36
Рекламное агентство ПРОМО представило традиционный новогодний клип
Под волшебную музыку Чайковского через красивые улыбки и роскошные цветы – посылы добра, мира и красоты
«Щелкунчик». Вальс цветов. Торжественная и в то же время воздушная волшебная мелодия П. И. Чайковского.
Праздничное настроение с нежными лирическими нотками. Элегантные платья, роскошные цветы, добрые улыбки в легком кружении чудесного новогоднего вальса.
В предновогодние дни всем нашим читателям посылаются лучики добра с пожеланием здоровья, мира и тепла!
РА «Промо» выражает благодарность флористам магазина «ЦветОК» за свежие, ароматные букеты.