«Щелкунчик». Вальс цветов.​ Торжестве­нная​ и в то же вре­мя воздушная волшеб­ная​ мелодия​ П.​ И. Чайковского.​

Пр­аздничное​ настроен­ие с нежными лиричес­кими нотками.​ Элег­антные платья,​ рос­кошные​ цветы,​ до­брые улыбки​ в легк­ом​ кружении​ чуде­сного новогоднего ва­льса.

В предновогодние дни всем нашим читателям посылаются лучики добра с пожеланием здоровья, мира и тепла!

РА «Промо» выражает благодарность флористам​ магаз­ина «ЦветОК» за свеж­ие, ароматные букеты.