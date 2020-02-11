В 2020 году увеличится финансирование школ и детских садов в Карелии

В этом году на развитие системы образования в бюджете Карелии предусмотрено 9 млрд рублей. Муниципалитетам республики на повышение энергоэффективности и создание надлежащих условий для обучения детей выделят на 54 % больше средств, чем в 2019 году, сообщает Министерство образования Республики Карелия.

В 3 детских садах и 8 школах Калевальского, Кемского, Лахденпохского, Лоухского, Муезерского, Питкярантского и Суоярвского районов выполнят работы по утеплению и замене кровли, утеплению фасадов, будут менять двери и окна.

Для создания комфортных условий, соответствующих всем нормам и требованиям, для обучения и пребывания детей в садах и школах, планируется направить более 174 миллионов рублей. Эта сумма распределена между всеми городскими округами и районами Карелии.

Комплексные ремонтные работы, в том числе ремонт бассейнов, кабинетов, санузлов, проведут в школах и детских садах республики.

В частности, в 2020 году в Рабочеостровской школе будет отремонтирован кабинет информатики, где работает Евгений Кустов — победитель республиканского конкурса «Учитель года — 2019».Также будет разработана проектно-сметная документация на строительство нового детского сада в поселке Калевала, а в Кеми отремонтируют интернат школы № 3.