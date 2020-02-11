Путин удостоил высокого звания хирурга из Карелии

Президент Владимир Путин за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» хирургу Детской республиканской больницы Илье Гольденбергу. Глава государства подписал указ о награждении государственными наградами РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, в Детской республиканской больнице Гольденберг проводит до 200 операций в год, консультирует и лечит больных в других медицинских учреждениях Петрозаводска, выезжает для оказания экстренной хирургической помощи в районы республики.

Фото: пресс-служба правительства РК