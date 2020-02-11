Движение по трассе «Кола» частично ограничили из-за непогоды

С семи часов утра 11 февраля ограничено движение для грузовиков на дороге Р-21 «Кола» км 1149 — км 1272 в Мурманской области. Ограничение будет действовать, пока не улучшатся метеоусловия.

По сообщению ФКУ УПРДОР «Кола», непогоду можно переждать на специальных автостоянках: 1148 км, 1154 км, 1166 км, 1176 км, 1203 км, 1213 км, 1220 км, 1238 км, 1245 км, 1265 км.



Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута. Ранее ГИБДД предупредила водителей Карелии об осложнении дорожных условий из-за порывистого ветра.

Фото: severpost.ru