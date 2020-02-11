«Семейная гостиная» откроется в Петрозаводске

1 апреля в Петрозаводске на ул. М.Горького, 25 заработает «Семейная гостиная».

Инициатором ее создания выступил благотворительный фонд «Материнское сердце». Он же осуществляет финансирование ремонтных работ в помещении будущей гостиной на средства от выигранного гранта. Новая социальная площадка позволит объединить на своей территории усилия несколько общественных организаций и клубов, таких как «Лалэль», «Отцы Карелии», «Мама-школа», «Папа-школа», «Мумики», «Благость» и других участников Центра «Щедрая семья». Центр работает с несколькими категориями семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это семьи безработных, многодетные и приемные семьи, а также семьи, в которых только один родитель.

В «Семейной гостиной» будут созданы условия для нескольких направлений поддержки таких семей. Это может быть как разовая помощь, так и долгосрочное сопровождение, а также разработка целого комплекса социальных услуг. Для каждой семьи составляется специальная программа, в рамках которой предлагаются психологическая и юридическая помощь, а также решаются проблемы социализации. Прежде всего, в такой поддержке нуждаются семьи с детьми - инвалидами, а также семьи, созданные выпускниками детских домов. Они хоть и стали родителями, но часто не справляются со своими обязанностями, и поэтому рискуют лишиться родительских прав. Центр «Щедрая семья» готов им помогать сохранять семью, а их детям – остаться с биологическими родителями.

К сожалению, в нашей республике до сих пор остро стоит проблема детей, оставшихся без попечения родителей. По данным 2019 года к этой категории относился 741 ребенок. Из них всего 336 детей вернулись в биологические семьи, лишь 19 нашли приемных родителей, 13 оказались в семейных воспитательных группах, а 35 были взяты под опеку. При этом 265 детей так и остались в казенных учреждениях. Это очень большая цифра. К тому же каждый год многие приемные семьи возвращают детей. Специалисты БФ «Материнское сердце» объясняют это недостаточной финансовой поддержкой государства. Достаточно сравнить пособие на ребенка в размере 8775 рублей и прожиточный минимум, который сейчас равен 12779 рублей. Денег едва хватает на еду и одежду. Приемные семьи просто не справляются финансово.

Одним из пунктов обращения, принятого на ежегодном Форуме приемных родителей, было предложение индексировать пособие до величины прожиточного минимума. Другим важным предложением было внесение изменений в карельское законодательство, чтобы дать приемным семьям те же льготы, которые есть у многодетных семей. Интересно, что в российском законодательстве такая норма есть, а в нашем региональном нет. Не было сказано о поддержке приемных семей и в Послании президента, что очень расстроило общественников. Эти семьи также должны получать достойную помощь от государства.

Пока же БФ «Материнское сердце» и сотрудничающие с ним общественные объединения и клубы своими силами пытаются помочь городу и республике в решении проблем поддержки нуждающихся семей. Они берут на себя часть социальной работы, чтобы сохранить семьи и создать для детей, насколько это возможно, благоприятные условия для жизни и развития.

В новом социальном пространстве «Семейной гостиной» карельские общественники будут продолжать реализовывать свои, социально, значимые проекты.

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