Узнали, как будут ходить троллейбусы в Петрозаводске на майские

О работе петрозаводских троллейбусов в майские праздники сообщил портал «Петрозаводск транспортный».

В праздничные и выходные дни троллейбусы будут работать по следующему графику.

с 01.05.2021 г. по 03.05.2021 г. - по расписанию воскресенья;

с 04.05.2021 г. по 08.05.2021 г. - по расписанию субботы;

09.05.2021 г. и 10.05.2021 г. - по расписанию воскресенья.

Примите информацию к сведению при планировании поездок.