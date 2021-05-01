01 мая 2021, 11:00
Общество

Узнали, как будут ходить троллейбусы в Петрозаводске на майские

Актуальная информация для пассажиров электротранспорта

О работе петрозаводских троллейбусов в майские праздники сообщил портал «Петрозаводск транспортный».

В праздничные и выходные дни троллейбусы будут работать по следующему графику.

с 01.05.2021 г. по 03.05.2021 г. - по расписанию воскресенья;
с 04.05.2021 г. по 08.05.2021 г. - по расписанию субботы;
09.05.2021 г. и 10.05.2021 г. - по расписанию воскресенья.

Примите информацию к сведению при планировании поездок.

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Метки: 
Карелия
новости Карелии
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троллейбус
Расписание
выходные и праздничные дни