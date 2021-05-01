01 мая 2021, 11:00
Узнали, как будут ходить троллейбусы в Петрозаводске на майские
Актуальная информация для пассажиров электротранспорта
О работе петрозаводских троллейбусов в майские праздники сообщил портал «Петрозаводск транспортный».
В праздничные и выходные дни троллейбусы будут работать по следующему графику.
с 01.05.2021 г. по 03.05.2021 г. - по расписанию воскресенья;
с 04.05.2021 г. по 08.05.2021 г. - по расписанию субботы;
09.05.2021 г. и 10.05.2021 г. - по расписанию воскресенья.
Примите информацию к сведению при планировании поездок.