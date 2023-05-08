Уже два пешехода с начала года в Карелии погибли

С начала текущего года в Карелии больше 530 автомобилистов не предоставили пешеходам преимущество при движении. Такие данные приводит Госавтоинспекция.

Примерно половина наездов на людей происходит на «зебре». Два пешехода уже погибли, 35 получили травмы. Всего за 2023 год зафиксировано 36 подобных аварий.

Водителей просят быть внимательнее и заранее снижать скорость перед переходом.

- Пешеход может появится на дороге внезапно,

- отмечает ГИБДД.

Пешеходам нужно перед переходом дороги остановится и убедиться в своей безопасности// фото: ГИБДД Петрозаводска