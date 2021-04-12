Утвержден порядок выдачи аттестатов школьникам в 2021 году

В Минпросвещения утвержден порядок выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, не планирующим поступать в вуз школьникам для получения аттестата нужно будет сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике не ниже, чем на удовлетворительно. Одиннадцатиклассникам, поступающим в вуз, аттестат будет выдаваться после набора на ЕГЭ по русскому языку «количества баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором».

Документ также описывает особенности выдачи аттестатов, обусловленные ситуацией с пандемией. Как и в прошлом году выпускник может попросить школу выслать аттестат по почте, если не может забрать его лично, либо выслать электронную копию документа. Фото tvkrasnodar.ru