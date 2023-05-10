Утка с подбитым крылом на Варкауса пытается выжить и высидеть яйцо

Утку, у которой подбито крыло, увидели жители карельской столицы на Набережной Варкауса. Несчастная птица пытается выжить и высидеть яйцо, написали в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

- На велосипедах проносятся мальчишки, специально распугивая птиц. Видно, поэтому у утки уже подбито крыло… Два мальчика хотели раздавить яйцо ногой, их остановила семейная пара,

- написала горожанка.

Она назвала ситуацию очень печальной и призвала тех, кто может, помочь раненой птице. // фото: freepik.com